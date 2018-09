Konflikt mit Ungarn: Ukraine verlegt Kriegstechnik zur Grenze – „für Übung“

Am Mittwoch haben mehrere Medien berichtet, dass die Ukraine Kriegsgerät nach Transkarpatien im äußersten Südwesten des Landes verlege. Im Netz tauchten Videos und Fotos von rollenden Schützenpanzern und weiteren Militärfahrzeugen auf, die von Augenzeugen aufgenommen sein sollen. Wie es hieß, kam die Kolonne aus Richtung Lwiw (Lemberg).

© REUTERS / Yves Herman Ungarns Pässe für Ukrainer: Kiew will ungarischen Konsul ausweisen

Das Wehrkommando Transkarpatien bestätigte noch am selben Tag auf Anfrage der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian die Verlegung der Kriegstechnik in die Region. Dort soll sie am strategischen Training „Kasazkaja wolja 2018“ (dt. „Der Wille der Kosaken“) teilnehmen, das am Dienstag begonnen hat und am Samstag zu Ende gehen soll, hieß es.

Der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin hatte in der vergangenen Woche mit der Ausweisung des ungarischen Konsuls gedroht.

© Sputnik / Alexey Druschinin Ungarn versteht Russland besser: Orban stärkt Putin im Streit mit EU

Der Anlass war die angebliche Aushändigung ungarischer Pässe an ukrainische Bürger in Transkarpatien. Nach Einschätzung des Außenamtes in Kiew hat Ungarn im Transkarpaten-Gebiet bereits mehr als 100.000 Pässe verteilt. Laut Klimkin hat Ungarn damit eine „rote Linie“ überschritten.

Am Montag hat es vor dem ungarischen Konsulat in Beregowo in Transkarpatien eine Protestaktion gegeben. Die Demonstranten warfen der Regierung in Budapest vor, Transkarpatien schleichend von der Ukraine abtrennen zu wollen.

Mukatschewo, die zweitwichtigste Stadt Transkarpatiens, war 2015 in die Schlagzeilen geraten, als Dutzende Kämpfer der ultranationalistischen Organisation „Rechter Sektor“ sich Gefechte mit den dortigen Sicherheitskräften geliefert hatten (Fotostrecke>>).