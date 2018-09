Putin zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges nach Paris eingeladen

Russlands Präsident Wladimir Putin wird sich am 11. November zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. Jahrestages des Endes des Ersten Weltkrieges nach Paris begeben. Das schreibt der Kreml-Journalist der Zeitung „Komsomolskaja Prawda“, Dmitri Smirnow, am Mittwoch in seinem Telegram-Kanal.