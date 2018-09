Trump nennt „bestes Konzept“ bei Regelung von Nahost-Konflikt

„Mir gefällt die Idee der zwei Staaten. Dies ist meiner Meinung nach am besten“, sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu am Rande der 73. UN-Vollversammlung in New York.

Wie Trump weiter betonte, erwartet er Ergebnisse bei der Konflikt-Beilegung in zwei, drei oder vier Monaten.

„Ich glaube tatsächlich daran, dass dies erfolgt. Es ist mein Traum, dies (die Regelung) bis Ende meiner ersten Amtszeit (bis 2021 – Anm. d. Red.) zu erreichen“, zitierte der Pressedienst des Weißen Hauses Trump.

Das Zwei-Staaten-Prinzip sieht die Bildung des Staates Palästina neben Israel vor, bei dem den Arabern die Möglichkeit gegeben wird, die Staatsangehörigkeit eines der Länder zu wählen.

Die Generaldebatte, an der 140 Staats- und Regierungschefs teilnehmen, findet vom 25. September bis 1. Oktober statt.