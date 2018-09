Trump wirft China Einmischung in US-Zwischenwahl vor

China hat laut US-Präsident Donald Trump versucht, sich in die bevorstehenden Zwischenwahlen 2018 in den USA einzumischen, um die jetzige US-Administration zu behindern.

Das Weiße Haus werde das nicht zulassen, erklärte Donald Trump in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Nichtverbreitung von Kernwaffen am Mittwoch.

„Wir haben mit Bedauern festgestellt, dass China versucht, sich in die (in den USA) für den November 2018 anberaumten Wahlen (die Kongress-Zwischenwahlen) einzumischen. Sie treten gegen meine Administration auf. Sie wollen nicht, dass ich beziehungsweise wir gewinnen, weil ich der erste Präsident bin, der für China Schwierigkeiten im Bereich Handel bereitet“, so Trump.

Er merkte auch an, dass Washington im Handel gewinne, „wir gewinnen auf jeder Stufe“, so der US-Präsident weiter. „Wir wollen nicht, dass sie sich in unsere bevorstehenden Wahlen einmischen“, so Trump.

