US-Militärschiff darf in chinesischen Hafen nicht einlaufen

„Die chinesische Regierung hat das Ersuchen nach dem Einlaufen des Allzweck-Landungsschiffes „Wasp“ in den Hafen von Hongkong nicht gebilligt“, (…)„Wir laufen bereits seit Langem in den Hafen von Hongkong ein und haben nicht vor, dies einzustellen“, heißt es in einer Mitteilung des US-Konsulats in einem administrativen Sondergebiet.

Im chinesischen Außenministerium hat man sich geweigert, die Situation zu kommentieren, und betont, dass die Genehmigungen für die Hafeneinfahrt in jedem Fall separat erörtert werden.

© Sputnik / Alexander Vilf US-Sanktionen wegen Zusammenarbeit mit Russland gegen China – Peking reagiert

Im Jahr 2016 hatte Peking einer Trägerkampfgruppe der US-Marinestreitkräfte das Einlaufen in den Hafen wegen der Zuspitzung der Gegensätze im Südchinesischen Meer verweigert. Aktuell wird die Nichtzulassung des Schiffs mit dem begonnenen Handelskrieg zwischen den beiden Ländern verbunden. Am 20. September hatte Washington gegen die Abteilung für Truppenausbildung und Versorgung der Zentralen Militärkommission Chinas Sanktionen wegen des Kaufs russischer Kampfjets Cu-35 und Luftabwehrkomplexe C-400 verhängt. Als Antwort darauf hatte Peking den Besuch des Oberbefehlshabers der chinesischen Marine in den USA abgebrochen und die Verhandlungen im Militärbereich verschoben.

Das Allzweck-Landungsschiff sollte Honkong ursprünglich im Oktober anlaufen, berichtete „The Wall Street Journal“. Das US-Schiff „Wasp“ ist in der japanischen Stadt Sansebo in der Präfektur Nagasaki stationiert.