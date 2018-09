„Hervorragend“: Saudi-Arabien begeistert über Putin-Erdogan-Deal

„Hervorragend, hervorragend“, erklärte er, daraufhin befragt, wie Saudi-Arabien zum Idlib-Deal stehe.

„Immer, wenn es gelingt, eine Situation zu vermeiden, bei der sich ein Konflikt vertieft, ist das ein positiver Schritt. Wir hoffen, dass diese Frage mittels Verhandlungen geregelt werden wird. Und ich meine, dass ist eine positive Entwicklung“, betonte al-Dschubeir.

Dabei ließ er die Frage, was Riad von den Lieferungen russischer Flugabwehrraketensysteme S-300 nach Syrien halte, unbeantwortet.

Idlib gilt als die letzte Rebellen- und Terrorhochburg in Syrien. Die Vertreibung der Terroristen von dort war am 7. September bei dem Syrien-Gipfel Russlands, der Türkei und des Irans erörtert worden. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, sprach von einem „Terrorismus-Herd“, als er die Situation in der Provinz Idlib beschrieb.

Kurz danach hatten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan bei ihrem Treffen in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi vereinbart, dass zum 15. Oktober eine 15 bis 20 Kilometer breite entmilitarisierte Zone an der Berührungslinie zwischen den syrischen Regierungstruppen und der bewaffneten Opposition in der syrischen Provinz Idlib entstehen soll, um den radikalen Islamisten der al-Nusra-Front * und anderer Terrormilizen die Möglichkeit zu geben, die Region, in der sich Millionen Zivilisten befinden, zu verlassen.

Die Verteidigungsministerien Russlands und der Türkei unterzeichneten zudem eine Absichtserklärung über eine Stabilisierung in Idlib. Aus Teheran hieß es, dass die Vereinbarung zwischen Russland und der Türkei geholfen habe, einen Krieg in Idlib abzuwenden.

* Die al-Nusra-Front ist in Russland als terroristisch eingestuft und verboten.