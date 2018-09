Britischer Außenminister über Kriegsgefahr mit Russland

Der britische Außenminister Jeremy Hunt glaubt nicht, dass die andauernde Krise mit Russland in einen Krieg hinüberwachsen kann. In einem Interview mit dem Sender Skynews machte der britische Chefdiplomat erneut Moskau für den Gifttod des Ex-Geheimdienstlers Alexander Litwinenko und das angebliche Attentat in Salisbury verantwortlich.