US-Gesandter nach Il-20-Abschuss: „Das muss gestoppt werden“

Nach russischer Darstellung hatten sich die israelischen Bomber hinter der russischen Maschine, die im Landeanflug an ihren Stützpunkt Hmeimim war, „versteckt“. Die Il-20 sei deshalb ins Feuer der syrischen S-200-Luftabwehrsysteme geraten. Beim Absturz kamen alle 15 Insassen ums Leben.

© REUTERS / Sergey Pivovarov Die russische Il-20 kam durch krassen Zufall um

Russland kündigte daraufhin an, Syrien mit moderneren Luftabwehrsystemen des Typs S-300 auszustatten.

„Das ist ein Beispiel genau dafür, was wir eigentlich zu vermeiden versuchen“, sagte Jeffrey am Donnerstag am Rande der UN-Vollversammlung in New York. „Das ist ein Eskalationsszenario, das wir schnell stoppen müssen.“

In Syrien seien fünf andere Staaten militärisch aktiv: die USA, Russland, die Türkei, der Iran und Israel. „Ihre Streitkräfte geraten dort immer wieder aufeinander“, konstatierte der amerikanische Diplomat. Der Krieg in Syrien müsse „auf jede nur mögliche Weise eingefroren“ werden.