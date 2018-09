Belgiens Verteidigungsministerium will Google verklagen

Auf Google-Karten sind laut dem Portal die in der Provinz Limburg und in Florent in den belgischen Ardennen gelegenen Basen der belgischen Luftstreitkräfte Kleine Brogel, aber auch Kernkraftwerke und Ölanlagen im Hafen von Antwerpen deutlich zu sehen.

Aus Sicherheitsgründen solle das belgische Verteidigungsministerium Google gebeten haben, Bilder von militärischen Objekten auf ihren Karten zu verwaschen.

„Da dies nicht gemacht wurde, wird das Verteidigungsministerium Google verklagen“, sagte ein Vertreter des Ministeriums am Freitag.