Finnlands Präsident nennt überraschende Eigenschaft Putins

Der finnische Präsident Sauli Niinistö hat verraten, was ihn an seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin besonders überrascht hat.

„Ich habe mit Staunen erfahren, dass er immer noch Kontakte zu Menschen pflegt, die er Anfang der 90er Jahre kennengelernt hatte, als er noch nicht einmal Nummer 1. in St. Petersburg war“, sagte Niinistö bei seinem Auftritt in der US-Denkfabrik Brookings Institute in Washington.

Darum sieht Finnlands Präsident keine Bedrohung seitens Russlands

Der russische Staatschef vergesse seine Freunde nie, betonte er weiter. „Er hat es nie vergessen, weil er damals mit Respekt behandelt wurde.“ Sogar dreißig Jahre später lade Putin diese Finnen, die heute schon pensioniert seien, nach Moskau ein.

Leider wirke dieses Prinzip auch umgekehrt: Putin vergesse die Menschen nicht, die ihn respektlos behandelt hätten.

Mit Russland muss man laut Niinistö immer direkt und entschlossen reden. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass die Russen einem ehrlichen Gesprächspartner glaubten. Der Westen müsse aber immer achtsam im Umgang mit Russland sein.