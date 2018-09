China erläutert Wichtigkeit der Beziehungen zu Russland

„Warum müssen wir die Beziehungen zu Russland festigen? Weil Russland unser größter Nachbar ist. Zwischen Nachbarländern ist es notwendig, freundschaftliche Beziehungen zu unterhalten, daher unternehmen wir alle Anstrengungen zur Knüpfung solcher gutnachbarlichen Beziehungen“, sagte der Minister.

Er betonte, dass die russische und die chinesische Seite einen sehr hohen Grad an gegenseitiger wirtschaftlicher Ergänzung hätten.

© Sputnik / Alexander Vilf US-Sanktionen wegen Zusammenarbeit mit Russland gegen China – Peking reagiert

„Wir brauchen Energieressourcen, Öl, Naturgas. Russland braucht unsere Produktionserzeugnisse, deshalb werden unseren wirtschaftlichen Beziehungen immer enger“, unterstrich er in seiner Rede während der Sitzung des Rates für auswärtige Beziehungen in New York.

Wang Yi unterstrich zudem, dass die Positionen Russlands und Chinas in vielen internationalen Fragen übereinstimmten.

Zuvor hatte der chinesische Außenamtschef erklärt, dass seitens Russlands keine Gefahr bestehe.