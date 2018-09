Lawrow weiß, wie die USA zu schwächen sind

„Die Nutzung der nationalen Währungen in den Verrechnungen, um nicht zu stark vom Dollar abzuhängen – das ist eine Idee, die bereits seit langem umgesetzt, in unseren Beziehungen zu China und zu anderen Ländern praktiziert wird“, stellte Lawrow in seiner Rede vor der 73. UN-Vollversammlung am Freitag fest.

© REUTERS / Carlos Barria Imperium adieu: Trump blamiert sich vor UNO

Wie er ergänzte, „ist das eine natürliche Sache“.

„Als die USA damit begannen, die Position des Dollars im Weltwährungs- und Weltfinanzsystem zu missbrauchen, haben natürlich jene Länder, die sich zumindest etwas um ihre Zukunft sorgen, damit begonnen, Wege zu suchen, um eine derartige Abhängigkeit zu vermeiden“, so der russische Chefdiplomat.

„Also wird dieser Prozess fortschreiten, und letztendlich wird er die Vereinigten Staaten und ihren Einfluss schwächen.“