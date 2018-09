Lawrow: „Wir befassen uns jetzt mit Wahlbeeinflussung in Spanien“

Moskau hat keine Absicht, Farmer in Südafrika nach Russland zu locken. Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow bei einer Pressekonferenz in New York auf die Frage, ob sich Farmer in Südafrika, die ihre Ländereien infolge einer Bodenreform möglicherweise verlieren, in Russland einnisten könnten.