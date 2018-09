Damaskus will Syrien völlig von illegitimer ausländischer Präsenz räumen

Obwohl der Kampf gegen den Terrorismus in Syrien laut seinem Außenminister Walid al-Muallim praktisch beendet ist, will Damaskus das gesamte Territorium des Landes vom Terrorismus und der illegitimen Präsenz fremder Staaten räumen.

„Zur Enttäuschung einiger sagen wir jetzt, nach sieben Jahren, dass die Situation auf örtlicher Ebene sicherer und stabiler geworden ist und dass der Kampf gegen den Terrorismus praktisch beendet ist. Wir werden aber den heiligen Kampf fortsetzen, bis wir das ganze syrische Staatsgebiet von Terrorgruppen und der illegitimen ausländischen Präsenz geräumt haben“, sagte Muallem vor der 73. UN-Vollversammlung in New York.

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR „Gewalt oder Waffenruhe“ – Regierung will ganz Syrien von Kämpfern befreien

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“* in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Regionen dieser Länder dauern die Kämpfe gegen die Terroristen an. Die größte Aufmerksamkeit wird gegenwärtig der politischen Regelung, dem Wiederaufbau Syriens und der Rückkehr der Flüchtlinge gewidmet.

* eine in Russland verbotene Terrororganisation