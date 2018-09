Russland wird weiterhin Regierung und Volk in Abchasien unterstützen – Putin

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat laut dem Kreml-Pressedienst seine Unterstützung für Abchasien in einer Grußbotschaft an dessen Präsidenten Raul Hadschimba hervorgehoben.

„Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Grußbotschaft an den abchasischen Präsidenten Raul Hadschimba anlässlich des Nationalfeiertags – Tag des Sieges und der Unabhängigkeit geschickt…Wladimir Putin hat bestätigt, dass Russland die Regierung und die Bevölkerung in Abchasien weiterhin bei der Bewältigung von Herausforderungen größtmöglich unterstützen wird”, heißt es.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Nach Merkel-Reise: Georgien zeigt Interesse an Versöhnung mit Russland

© Sputnik / Сария Кварацхелия Premier von Abchasien bei Verkehrsunfall getötet – VIDEO

In seinem Schreiben soll Putin zudem betont haben, dass Abchasien bedeutende Erfolge bei der sozioökonomischen Entwicklung, dem Aufbau von staatlichen Institutionen und der Gewährleistung nationaler Sicherheit nach Verkündung der Unabhängigkeit erzielt habe.

In der Nacht zum 8. August 2008 hatten georgische Truppen die abtrünnige Provinz Südossetien angegriffen und einen Teil der Hauptstadt Zchinwal zerstört. Zum Schutz der Bürger, von denen viele auch russische Pässe hatten, verlegte Russland für eine Zufriedenstellung Georgiens eigene Truppen in die Region. Abchasien, welches die Jurisdiktion von Tiflis ebenso nicht anerkannte, verdrängte die georgischen Truppen mittlerweile aus dem Kodori-Flusstal. Am 26. August 2008 erkannte Moskau die Souveränität beider Republiken an und nahm diplomatische Beziehungen zu ihnen auf.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Kurzes Gedächtnis“: Moskau über EU-Auffassung zu georgisch-ossetischem Konflikt