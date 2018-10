Arktis: Großbritannien entwickelt neue Strategie für „potentielle Konfliktzone“

„Großbritanniens Verteidigungsminister Gavin Williamson hat heute eine neue arktische Verteidigungsstrategie bekanntgegeben. Damit hat er die Ausdehnung regionaler Möglichkeiten und ein Anwachsen von Bedrohungen anerkannt“, heißt es in einer Mitteilung, die das britische Verteidigungsamt am Sonntag an Sputnik übermittelte.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Nuklearfähiger US-Bomber fliegt nahe russischer Luftabwehrbasis in Arktis

© AFP 2018 / CLAUS FISKER / SCANPIX DENMARK London schickt Hunderte Elitesoldaten aus Angst vor Russlands U-Booten in Arktis

Der Minister betonte, dass Russland über eine „große Anzahl unter Eis agierender U-Boote“ verfüge und außerdem die Absicht habe, „mehr als ein Hundert Objekte zu herzustellen“. Moskau melde seine Ansprüche in der Arktis an und militarisiere die Region, erklärte der Brite.

„Wir müssen allen Bedrohungen entgegentreten, sobald sie entstehen“, so Williamson während einer Tagung der Konservativen Partei.

Für diese Sitzung bereitete das analytische Institut Oxford Research Group, das sich mit den Fragen der Verteidigung und der Außenpolitik auseinandersetzt, einen Bericht, in dem die Arktis als potentielle Zone eines neuen Konfliktes bezeichnet wird.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Forscher finden in Russland neue Anzeichen für globale Katastrophe

Britische Marineinfanteristen üben jährlich in Norwegen. Im Rahmen der neuen arktischen Strategie werden sie laut dem Minister zusammen mit norwegischen Militärs eine langfristige Schulung absolvieren und an der Verwirklichung der norwegischen Verteidigungsstrategie teilnehmen. Mit der neuen Arktis-Politik weite London seine Nato-Verpflichtungen aus.

© Foto : Ministry of defence of the Russian Federation VIDEO Russland setzt seine Bastions erstmals in der Arktis ein

„2019 patrouillieren vier Typhoon-Flugzeuge der Royal Air Force erstmals den isländischen Luftraum.“ Diese Mission gebe den britischen Luftstreitkräften eine „einzigartige Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in anderen Klimabedingungen auszutesten“.

Großbritannien habe vor, seine U-Boote häufiger bei Operationen unter Eis einzusetzen und 2020 das neue Anti-U-Boot-Flugzeug P-8 Poseidon in die Region zu schicken.