Irans Vize-Außenminister: S-300 können zur Stabilität Syriens beitragen

Laut dem iranischen Außenministerium wird die Lieferung des russischen S-300-Flugabwehrystems zur Sicherheit und Stabilität in Syrien beitragen. Diese Meinung äußerte der stellvertretende Außenminister des Iran, Abbas Araktschi, in einem Interview mit Sputnik.

„Wenn die syrischen Behörden beschließen, es (S-300 – Anm. d. Red.) zu kaufen, und wenn sich die russischen Behörden für den Verkauf entscheiden, dann bin ich sicher, dass es für die Sicherheit und Stabilität Syriens nützlich sein wird“, erläuterte Araktschi.

Am 24. September hatte der russische Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, erklärt, Russland werde als Antwort auf den Il-20-Abschuss die Kommandostellen der syrischen Luftverteidigung mit einzigartigen automatisierten Kontrollsystemen ausstatten sowie in den nächsten zwei Wochen ein modernes S-300-Flugabwehrraketensystem an Syrien liefern.

Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow muss Moskau nach dem Abschuss der russischen Il-20 in Syrien solche Maßnahmen treffen, um die Sicherheit russischer Militärs im Land zu gewährleisten.

