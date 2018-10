Macrons FOTO mit halbnackten Dunkelhäutigen: Frankreich empört

Auf einem der Fotos vom 29. September hält ein junger Mann mit freiem Oberkörper den ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera. Die französische Oppositionspolitikerin Marine Le Pen bezeichnete das als „unverzeihlich“. „Wir können keine Worte mehr finden, um unsere Empörung auszudrücken. Frankreich hat so etwas sicherlich nicht verdient“, schrieb sie am Sonntag auf Twitter.

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 30. September 2018

Der Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Béziers, Robert Ménard, reagierte auf die Fotos mit Abscheu. „Fast nichts ist geblieben. Nur die Fetzen der Würde, die in der Nacht der Vulgarität verschwinden“, so der Politiker

Mit Blick auf Le Pens Äußerungen warnte Macron vor einem „Diskurs des Hasses“. „Ich liebe jedes Kind der Republik, egal, welche Dummheiten es begeht“, zitieren französische Medien den Präsidenten.

Viele Twitterer reagierten auf die Fotos mit Ironie und Unverständnis. „In diesem Bild erstaunt mich, dass Macron nicht verlangt hat, dass diese zwei jungen Leute korrekt gekleidet sind. Er ist der Präsident der Republik und muss mit Rücksicht empfangen werden“, so der Journalist Gabriel Robin.

Ce qui me sidère dans cette photo est que Macron n'ait pas exigé que ces deux jeunes soient correctement vêtus. Il est le président de la République et doit être reçu avec certains égards, une correction élémentaire. Tout est abaissé. pic.twitter.com/QpXKjNeCXe — Gabriel Robin (@gabirobfrance) 30. September 2018

Einige Kommentatoren erinnerten an den Vorfall, der sich im Sommer abgespielt hatte. Damals bügelte Macron einen Jugendlichen ab, der ihn während einer offiziellen Veranstaltung nicht richtig angesprochen hatte. „Du musst dich richtig benehmen. Sprich mich nicht als ‚Manu‘, sondern als ‚Herr Präsident‘ an“, schrieb die Abgeordnete der französischen Nationalversammlung Valérie Boyer unter einem der Fotos von Macrons Besuch.

„Du kannst den Stinkefinger zeigen, wichtiger ist aber, dass du mich ‚Herr Präsident‘ nennst“, ironisierte nun eine Twitter-Userin.