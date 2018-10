„Das Leben wird´s erzwingen“ – Putin zu russischen Gaslieferungen nach Europa

„Das Volumen der Lieferungen unseres Gases an Europa wächst. Im vergangenen Jahr machte es bereits 194 Milliarden Kubikmeter aus, in diesem Jahr werden es bereits 200 Milliarden Kubikmeter sein, vielleicht sogar noch mehr. Wir nutzen praktisch alle unsere infrastrukturellen Möglichkeiten; Blue Stream in die Türkei und Nord Stream 1 sind voll ausgelastet, Jamal–Europa ebenfalls. Wir nähern uns fast 100 Prozent, und die Nachfrage wächst. Das Leben wird es einfach erzwingen, solche Projekte umzusetzen“, sagte Putin auf der Plenarsitzung des Forums „Russische Energiewoche“ in Moskau.

Putin erklärte außerdem: „Es gibt Dinge, die über politischen Intrigen stehen. Sprechen wir über Lieferungen nach Deutschland. Nicht alle wissen, dass in Deutschland der Atomausstieg beschlossen wurde. Und die Atomenergie macht 34 Prozent der gesamten Energiebilanz aus. Und womit soll man dieses Vakuum füllen?“, sagte Putin.

Der Präsident hat außerdem die Bereitschaft Russlands hervorgehoben, im Energiebereich im Interesse der globalen Sicherheit zusammenzuarbeiten.

„Russland ist offen für die Zusammenarbeit im Energiebereich im Interesse der globalen Energiesicherheit, im Interesse der zukünftigen Generationen“, so Putin.

Er betonte, Russland werde den Dialog der Erdölexporteure weiter fördern.

„Russland wird weiterhin den Dialog der Erdölförderländer fördern, um die Stabilität der Erdölkonjunktur zu gewährleisten, Bedingungen für die nachhaltige Entwicklung der Industrie zu schaffen und um langfristige Investitionspläne umzusetzen“, unterstrich Putin.

Das Forum „Russische Energiewoche“ findet vom 3. bis. 6. Oktober statt. Es verbindet Experten und Vertreter der weltweit führenden Unternehmen im Energiebereich. Die Teilnehmer der Plenarsitzung werden über nachhaltige Energielösungen diskutieren.