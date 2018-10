Kurz: Energieversorgung Europas ohne Russland undenkbar

Die Energieversorgung Europas ist nach Worten von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz undenkbar ohne Russland. Wenn es um die Energieversorgung Europas und Österreichs gehe, sei Russland dabei unverzichtbar, möge das manch einem gefallen oder nicht, sagte Kurz am Mittwoch in einer Kabinettssitzung in Wien.