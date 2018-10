Syrische Kurden nahmen Tausende IS-Kämpfer aus Ausland gefangen

„Ich weiß nicht genau, um wie viel Kämpfer es geht. Die SDF hat mehrere Tausend. Sie sind in der Hand der SDF, wobei die meisten von denen Ausländer sind“, sagte die Leiterin der Mission des „Syrischen demokratischen Rates“ (politischer Flügel der SDF) in den USA am Donnerstag gegenüber Sputnik.

„Wir bitten jene Länder, aus denen sie stammen, hierher zu kommen und sie abzuholen“, so die Missionsleiterin.

© AP Photo / Hammurabi's Justice News IS-Kämpfer und -Komplizen in Syrien festgenommen

Ihr zufolge müssten sich die Staaten zu diesem Zweck mit der SDF-Verwaltung in Verbindung setzen.

Laut Mohamad hatten Russland, der Sudan und Indonesien einige ihrer Bürger abgeholt.

*Eine in Russland verbotene Terrorvereinigung