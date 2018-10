Lettlands Ex-Präsidentin spricht von „Reptiliengehirn“ ihrer Landsleute

„Wir haben ein reptilienähnliches Gehirn. Wenn es aktiv wird, entsteht auf physiologischer oder emotionaler Ebene der Wunsch, anzugreifen oder zu fliehen. Die Populisten appellieren viel mehr an Emotionen als an die Vernunft und viel mehr an negative Dinge als an positive. Zusammengenommen bringt uns das auf einen sehr gefährlichen Weg“, sagte Vike-Freiberga in einem Interview mit der Zeitschrift „ir“.

Sie ist jedoch der Meinung, dass man genau hinhören müsse, was die Populisten sagen würden.

„Wir glauben, ein klares Bild von der Welt und davon zu haben, was gut und was schlecht ist. Es gibt jedoch Menschen, die anders denken. Die Frage ist, womit sie nicht einverstanden sind und warum. Ob wir eine goldene Mitte finden können? Die Demokratie bedeutet, dass man auch nach geringstem Verständnis suchen muss“, so Vike-Freiberga.“

Am 6. Oktober sollen in Lettland Parlamentswahlen stattfinden. Vertreter von 16 politischen Parteien werden um 100 Parlamentssitze ringen.

Dem ehemaligen lettischen Premier Maris Gailis zufolge mangelt es im heutigen Lettland vor allem an denkfähigen Köpfen.