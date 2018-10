„Unhaltbar“: USA zu Russlands Idee für Marschflugkörper mit Atomantrieb

Das russische Programm zur Entwicklung von Flügelraketen ist eine von mehreren Fragen geworden, die Mattis und seine Nato-Kollegen während der Ministersitzung im Hauptquartier der Allianz in Brüssel erörtert hatten. Nach einer Reihe von Treffen mit den Nato-Chefs hatte der Ex-General nachdrücklich unterstrichen, dass Russland kein neues Programm für Marschflugkörper entwickeln dürfe.

„Sie können nicht daran zweifeln, dass die gegenwärtige Situation, in welcher Russland einen eklatanten Verstoß gegen diesen Vertrag zulässt, inakzeptabel ist, und wir haben diese Situation bei diesem Ministertreffen unter treuen Verbündeten detailliert erörtert“, erklärte Mattis gegenüber der Presse.

Den offiziellen Nato-Sprechern zufolge wird es der atomgetriebene Marschflugkörper, an dessen Entwicklung gearbeitet wird, Moskau ermöglichen, in maximal kurzer Zeitspanne Schläge gegen Ziele in Westeuropa zu führen. Die Schaffung und Stationierung derartiger Waffen stehe im Widerspruch zu mehreren Verträgen der Zeiten des Kalten Krieges, die zwischen Russland und dem Westen erzielt worden waren, und vor allem zu dem Vertrag über die Vernichtung von Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite , der am 8. Dezember 1987 von Michail Gorbatschow und Ronald Reagan (Präsidenten der UdSSR und der USA – Anm. d. Red.) unterzeichnet worden sei, merkt „The Washington Post“ an.