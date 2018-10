F-35 gegen S-300: USA übergeben Israel mehr Kampfjets – Bericht

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben von „Debkafile“, einer Webseite der israelischen Militäraufklärung, eine unverzügliche Lieferung von F-35-Kampfflugzeugen an Israel angeordnet. Damit reagiere Washington auf Russlands Entscheidung, S-300-Luftabwehrsysteme an Syrien zu übergeben.

Wie die Webseite unter Berufung auf ihre Quellen berichtet, haben sich die USA zu diesem Schritt nach Beratungen mit Tel Aviv entschieden. Bei den Gesprächen sei die erhöhte Gefahr für die israelischen Lufteinsätze gegen iranische Ziele in Syrien betont worden.

Neben dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu habe Washington auch den saudischen Kronprinzen Muhammed bin Salman und den Scheich der Vereinigten Arabischen Emirate, Muhammad bin Zayed Al Nahyan, informiert, dass eine F-35-Staffel in Kürze auf den Flugplatz Al Dhafra 32 Kilometer südlich von Abu Dabi verlegt werde.

© AFP 2018 / JALAA MAREY Israel bombardiert seit Wochen keine Ziele in Syrien mehr

Diese massive Verlegung von Stealth-Flugzeugen signalisiert laut der Webseite die Entschlossenheit von Washington und Tel Aviv, israelische Luftschläge in Syrien fortzusetzen – und zwar ungeachtet der Präsenz der S-300-Raketen.

Genau diese Entschlossenheit habe den russischen Vize-Außenminister Sergej Werschinin zu folgendem Kommentar verleitet: „Wir hoffen, dass unsere israelischen Kollegen sich von Vernunft leiten lassen, was das Vorgehen in der Region angeht.“ Dies war laut „Debkafile“ eine verdeckte Warnung an Israel vor Angriffen auf S-300-Batterien.

Zuvor hatte der israelische Minister für regionale Zusammenarbeit, Tsakhi Khanegbi, in einem Interview behauptet, die S-300-Systeme seien gar nicht in der Lage, F-35-Stealth-Flugzeuge aufzuspüren.