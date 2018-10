USA wollten Atomwaffen in Vietnam einsetzen – Medien

Die US-Militärs hatten laut „The New York Times“ geplant, Atomwaffen während des Krieges in Vietnam 1968 einzusetzen. Dies folgt aus den freigegebenen Archivdokumenten, wie das Blatt berichtet.

Den Dokumenten zufolge hat der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Vietnam, General William Westmoreland, im Laufe einer langen Zeit an der Vorbereitung einer Geheimoperation unter dem Codenamen „Fracture Jaw“ gearbeitet. Sie habe die Verlegung von Kernwaffen vorgesehen, um sie zum Angriff gegen die nordvietnamesischen Kräfte einsetzen zu können.

Wie das Blatt berichtet, sei der Plan Westmorelands dem Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Walt Rostow, bekannt geworden, der den damaligen US-Staatschef Lyndon B. Johnson sofort darüber in Kenntnis gesetzt habe. Nach Worten des Sekretärs des 36. US-Präsidenten, Tom Johnson, sei der US-Staatschef, als er von der Operation erfahren habe, „unwahrscheinlich bedrückt“ gewesen und habe befohlen, diese unverzüglich zu stoppen.

„Johnson hat seinen Generälen nie echt vertraut. Er hatte tiefen Respekt vor dem General Westmoreland, wollte aber nicht, dass seine Generäle den Kriegsprozess steuern“, erläuterte der Sekretär des damaligen Präsidenten und betonte dabei, dass Johnson fürchtete, der Krieg in Vietnam könne in einen großangelegten Konflikt hinüberwachsen, in den dann China eintreten würde.

Im August war berichtet worden, dass Vietnam von dem US-amerikanischen Chemie- und Saatgut-Konzern Monsanto eine Entschädigung für die Folgen des Versprühens von Schadstoffen durch US-Truppen während des Krieges in der Mitte des vorigen Jahrhunderts verlangt haben soll.