Hubschrauber der Koalition evakuieren IS-Terroristen aus Deir ez-Zor – Sana

„Hubschrauber der internationalen Koalition haben am Samstag mehrere IS-Kämpfer verschiedener Nationalitäten aus einer Ortschaft weggebracht, in der Militante konzentriert sind, in der Nähe des Dorfs Ash Shafa südöstlich von Deir ez-Zor“, meldet die Agentur unter Berufung auf ihre Quellen.

Einige Tage vorher seien die Luftlandetruppen der Koalition in der Nähe des Dorfs Al-Muraschida eingetroffen, wo sich ebenfalls Radikale befinden sollen.

Der syrische Außenminister Walid Muallem hatte zuvor in einem Interview für den TV-Sender RT einen schweren Vorwurf gegen Washington erhoben: Die USA bilden laut dem syrischen Chefdiplomaten auf ihrer syrischen Militärbasis At-Tanf IS-Terroristen neu aus, um sie dann in den Kampf gegen die syrische Regierungsarmee zu schicken. Das Ziel sei es, die syrische Krise in Interesse Israels in die Länge zu ziehen.

*Eine in Russland verbotene Terrororganisation