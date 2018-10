Russland und Türkei bestimmen Grenzen für Entmilitarisierungszone in Idlib – Moskau

Russland und die Türkei haben die Grenzen der Entmilitarisierungszone in der syrischen Provinz Idlib definiert, wie der russische Vize-Außenminister Sergej Werschinin in einem Interview mit Sputnik erklärte.

Zuvor hatten die Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, bei ihrer Zusammenkunft in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi vereinbart, dass bis zum 15. Oktober eine entmilitarisierte Zone an der Berührungslinie zwischen den syrischen Regierungstruppen und der bewaffneten Opposition in der Provinz Idlib geschaffen werden soll. Die Zone werde 15 bis 20 Kilometer breit sein.

Andere Sputnik-Artikel: „Eis ist gebrochen”: Syrische Opposition beginnt mit Abzug schwerer Technik aus Idlib>>>

© Sputnik / Basel Shartouh Russisches Außenamt nennt Hauptziel von Deeskalationszone Idlib

„Die Grenzen der Entmilitarisierungszone wurden bereits bestimmt“, verkündete Werschinin.

Ihm zufolge wurden „sehr gute Kontakte“ zwischen den russischen und den türkischen Militärs geknüpft.

Mehr zum Thema: Paris unterstützt russisch-türkisches Abkommen zu Idlib>>>

„Sie haben sich nach der Unterzeichnung des Dokuments bereits mehrmals getroffen“, verriet der Vize-Minister.