Syrische Opposition schließt Abzug schwerer Technik in Idlib ab – Anadolu

Die syrische bewaffnete Opposition hat am Montag den Abzug schwerer Waffen von der Berührungslinie im syrischen Idlib abgeschlossen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu meldet.

Laut den Reportern der Agentur hat die bewaffnete Opposition seit der gestrigen Nacht den Prozess des Abzuges schwerer Bewaffnung beschleunigt. Er wurde demnach nun abgeschlossen.

Der Abzug der Waffen wird laut der Agentur im Rahmen des russisch-türkischen Abkommens über die Stabilisierung der Situation in Idlib umgesetzt.

Russland und Türkei bestimmen Grenzen für Entmilitarisierungszone in Idlib – Moskau

Zuvor hatten die Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, bei ihrem Treffen in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi vereinbart, dass bis zum 15. Oktober eine entmilitarisierte Zone an der Berührungslinie zwischen den syrischen Regierungstruppen und der bewaffneten Opposition in der Provinz Idlib geschaffen werden soll. Die Zone werde 15 bis 20 Kilometer breit sein.

Idlib ist die letzte syrische Provinz, die von Kämpfern der Terrorgruppe „Dschabhat an-Nusra“* und einer Reihe illegaler Gruppierungen kontrolliert wird. Die syrischen Regierungstruppen sind zu einer Militäroperation gegen die Terroristen bereit, falls die politische Regelung erfolglos bleiben sollte.

* Eine in Russland verbotene Terrororganisation