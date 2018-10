Wegen Ausweisung russischer Bürger: Russland überreicht Protestnote an Niederlande

Das russische Außenministerium hat an die niederländische Botschafterin in Russland Regina Jones-Bos eine Protestnote überreicht. Demnach stuft Russland die Festnahme und Ausweisung von vier seiner Bürger als Provokation ein.

Dem Außenamt zufolge fügt die Beteiligung des offiziellen Haags an antirussischen Kampagnen den gegenseitigen Beziehungen einen irreparablen Schaden zu. Dafür seien die Niederlande verantwortlich.

Niederländische Botschafterin ins russische Außenministerium einbestellt

„Die niederländische Seite wurde auf die Kontraproduktivität ihrer weiteren Teilnahme an gegen Russland gerichteten provokativen Propaganda-Kampagnen hingewiesen, deren letztes Beispiel die am 4. Oktober in Haag stattgefundene Pressekonferenz war. Während dieser verlauteten Beschuldigungen wegen angeblicher Vorbereitung einer Cyberoperation durch Russlands Vertreter gegen die OPWC im April 2018“, hieß es in einem auf der offiziellen Internetseite des Ministeriums veröffentlichten Statement

MH17-Abschuss: Niederlande weisen russische Diplomaten wegen Spionageverdacht aus

Demzufolge fügen diese Schritte des offiziellen Haags „den gegenseitigen Beziehungen einen irreparablen Schaden zu“. „Die ganze Verantwortung liegt bei der niederländischen Seite“.

Am 4. Oktober hatte die niederländische Regierung bekannt gegeben, vier russische Staatsbürger am 13. April ausgewiesen zu haben. Den Russen soll zur Last gelegt worden sein, einen Hacker-Angriff auf die in Den Haag ansässige Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) angeblich vorbereitet zu haben.

Das russische Außenministerium stufte diese Beschuldigungen als „eine weitere inszenierte Propaganda-Aktion“ ein. Demnach fügt die „antirussische Spione-Manie-Kampagne“ den zweiseitigen Beziehungen einen beträchtlichen Schaden zu.