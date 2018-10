Experte: S-300 in Syrien wird Israel zu schaffen machen

Die israelische Luftwaffe wird in Syrien aus Angst vor Verlust ihrer Flugzeuge vorsichtiger vorgehen müssen. Wie der russische Militärexperte Igor Korotschenko am Montag in Moskau sagte, wird Israel bei jeder Provokation die Gefahr laufen, dass seine Maschinen mit von Russland an Syrien gelieferten Luftabwehrraketen S-300 abgeschossen werden.