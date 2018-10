MH17-Abschuss: OSZE registriert wieder Fla-Raketen Buk in Ost-Ukraine

Die Special Monitoring Mission (SMM) der OSZE in der Ukraine habe in Konstantinowka zwölf Buk-Systeme der ukrainischen Armee registriert, teilte der russische Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Alexander Lukaschewitsch, am Donnerstagabend mit.

Konstantinowka (Kostjantyniwka) liegt ca. 50 Kilometer nördlich von Donezk, der Hauptstadt der nicht anerkannten Donezker Volksrepublik, die seit vier Jahren um ihre Unabhängigkeit von Kiew kämpft. Laut den Minsker Abkommen hätten die ukrainische Armee und die Donezker Volksmilizen ihre schweren Waffen von der Frontlinie eigentlich abziehen müssen.

„Die Streitkräfte der Ukraine stocken an der Frontlinie ihr militärisches Potenzial auf. Die SMM registriert wieder Fla-Systeme Buk“, sagte Lukaschewitsch in einer Sitzung des Ständigen Rats der OSZE. Am 8. Oktober seien zudem zehn 220mm-Mehrfachraketenwerfer Uragan der ukrainischen Armee gesichtet worden, als sie per Schiene nach Rubeschnoje (70 km nordwestlich von Lugansk) verlegt worden seien.

Lukaschewitsch beschuldigte die Regierung in Kiew, mit der Aufrüstung in der Region die Friedensverhandlungen in Minsk zum Stocken gebracht zu haben. Eine Stellungnahme aus Kiew dazu lag vorerst nicht vor.