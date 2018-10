Auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit: Regierung Merkel schafft sich ab

Immer weniger Menschen in Deutschland wollen die Regierung Merkel noch im Amt sehen. Laut einer aktuellen Erhebung wurden bei Union und SPD noch nie so schlechte Werte gemessen. Während die Regierungsparteien immer mehr an Rückhalt verlieren, können AfD und Grüne weiter punkten. Wer daran die Schuld trägt, konnte die Umfrage auch ermitteln.