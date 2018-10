In Türkei inhaftierter US-Pastor Brunson kommt frei

Ein Gericht in der westtürkischen Provinz Izmir hat am Freitag US-Pastor Andrew Brunson, der in der Türkei wegen Verdachts der Beteiligung an dem Staatsstreich im Jahr 2016 inhaftiert worden war, zu drei Jahren Freiheitsentzug verurteilt, jedoch wegen der abgeleisteten Untersuchungshaft direkt freigelassen. Das teilt die Zeitung „Hürriyet“ mit.