CNBC weiß, wer Merkel im Kanzleramt ablösen kann

Kanzlerin Merkel (CDU) ist mit einem Widerstand in der eigenen Partei konfrontiert. Angesichts dieser Krise lässt sich nach einem/einer Nachfolger(in) Merkels fragen, die seit 2005 amtiert, berichtet der US-Sender. Die Migrationspolitik des Merkel-Kabinetts fand zu Beginn eine breite Unterstützung. Aber ihre Entscheidung, mehr als eine Million Flüchtlinge ins Land zu lassen, kam ihr aber teuer zu stehen.

Deutsche Medien fragen, wie lange Merkel noch im Amt bleibt, konnten aber keinen klaren Favoriten nennen. Experten zufolge wird die pragmatische Merkel nicht mehr lange an der Macht bleiben – höchstens 18 bis 24 Monate.

© AFP 2018 / John Macdougall „Räumen Sie das Kanzleramt“: Deutscher Reporter fordert Merkels Rücktritt

Quentin Peel vom Königlichen Institut für internationale Beziehungen in London sagte in einem CNBC-Interview, dass Merkel zwar geschwächt aussieht, aber nicht klar ist, wer ihren Platz einnehmen könnte. „Wenn man sich anschaut, wer Merkel ersetzen könnte, ist es nicht so offensichtlich, wer das sein könnte", sagte er.