Der ukrainische Infrastrukturminister Wladimir Omeljan hat in einem Interview mit dem Fernsehkanal „Gromadske TV“ vorgeschlagen, dass die Ukrainer sich bewaffnen und „das Kubanland und Moskau“ zurückerobern müssten.

Auf die Frage, was die ukrainischen Bürger, die aus verschiedenen Gründen nach Russland reisen müssen, tun sollten, sagte Omeljan, stattdessen müssten sie „eine Uniform anziehen, ein Sturmgewehr in die Hand nehmen und in den Krieg ziehen“. Erst später, „wenn das Kubanland und Moskau zurückgeholt worden sind“, könne darüber räsoniert werden, „dass man dringend weit verreisen muss“.

Zuvor hatte Omeljan in einem Kommentar zum Bau der Krim-Brücke durch Russland gesagt, von seinem „politischen Standpunkt aus“ werde diese Brücke die ukrainische Krim und das ukrainische Kubanland miteinander verbinden.

Das nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) verdächtigt Omeljan gesetzwidriger Bereicherung und der Deklarierung unglaubwürdiger Angaben zu seinem Vermögen. Das Gericht hat dem Antrag des Staatsanwalts auf Beschlagnahme des Vermögens des Ministers teilweise stattgegeben.