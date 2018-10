Zehntausende demonstrieren in Berlin gegen Rassismus

Am Samstag haben mehrere Initiativen zu einer Großdemo in Berlin aufgerufen. Nach Angaben des #Unteilbar-Bündnisses richtet sich die Aktion gegen Rassismus und Menschenverachtung. Laut Schätzungen der Veranstalter sind über 150.000 Menschen zu der Demo gekommen und damit fast vier Mal so viel wie erwartet wurden.