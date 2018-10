Russland bereit zu Stopp des Visa-Krieges mit USA

Moskau ist bereit, den Visa-Krieg mit Washington auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zu stoppen, sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, am Freitag gegenüber Journalisten.

Hinsichtlich des andauernden Visa-Krieges sagte Antonow: „Wir befinden uns in einer Situation, da wir in ähnlicher Weise antworten müssen. Das ist aber nicht produktiv. Wir brauchen diesen Visa-Krieg nicht“, so Antonow.

Zuvor war berichtet worden, dass der beratende Minister für Visa-Fragen der US-Botschaft in Moskau, Michael Joder, vorgeschlagen habe, zwischen den beiden Ländern einen „freundschaftlichen Wettbewerb“ in der Zahl der ausgestellten Visa durchzuführen. Er versprach, Moskau bei der Zahl der ausgestellten Visa um das Doppelte zu überhohlen. Es komme nicht darauf, wer siegen werde. Wenn mehr Touristen in die beiden Länder reisen würden, würden alle gewinnen, so Joder.

Die amtliche Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, schlug ihrerseits vor, das Visa-Vorstellungsgespräch in Bezug auf Termin und die Schnelligkeit bei der Behandlung entsprechender Anträge der Bürger beider Länder zu vereinheitlichen.

Посол А.И.Антонов выступил в Центре по изучению проблем нераспространения г.Монтерея и ответил на вопросы студентов программы двойного диплома @mgimo и Миддлберийского института международных исследований pic.twitter.com/7E9NXoaZD8 — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 12 октября 2018 г.

​