NATO-Befehlshaber Scaparrotti: Flugzeugträger „Harry Truman“ wird Atlantik schützen

Der US-Flugzeugträger „Harry Truman“ wird an einem NATO-Manöver in Norwegen teilnehmen, um Russland die Bereitschaft der USA und ihrer NATO-Verbündeten zum Schutz der Atlantik vor Augen zu führen. Das erklärte der Befehlshaber der NATO-Truppen in Europa, General Curtis Scaparrotti, nach Angaben des Senders Sky News.