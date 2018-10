Poroschenko nennt Zahl von Soldatinnen in ukrainischer Armee

In der Ukraine leisten laut ihrem Präsidenten Petro Poroschenko etwa 55.000 Frauen Wehrdienst.

Wie Poroschenko betonte, wird am Sonntag der Tag des Verteidigers der Ukraine begangen.

„Dies ist bereits kein Feiertag nur für junge Männer mehr. In der ukrainischen Armee dienen zurzeit ja 55.000 junge Frauen“, sagte Poroschenko laut dem TV-Sender 112 Ukraina am Samstag in der staatlichen Marine-Akademie Kherson.

Zuvor hatte die Werchowna Rada (ukrainisches Parlament) das Gesetz über gleiche Rechte für Männer und Frauen in der ukrainischen Armee gebilligt.