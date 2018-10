„Wir, die Großartigsten in der Welt“: Trump gibt Rückstand zu Russland zu

„Auf meine Anordnung hin arbeitet das Pentagon jetzt an der Schaffung einer sechsten Gattung der amerikanischen Streitkräfte – der Weltraumtruppen“, sagte Trump am Freitag vor seinen Wählern in Kentucky.

„Indes hat China das schon in Angriff genommen, Russland hat schon begonnen (Weltraumtruppen zu schaffen – Anm. d. Red.).

„Wir aber — die großartigsten Menschen in der Welt, wir stellen die beste Ausrüstung in der Welt her, wir bauen die besten Raketen, Panzer und Schiffe in der Welt“, ergänzte Trump.

Zuvor hatte die US-Regierung die Aufstellung einer besonderen Truppengattung – der Weltraumtruppen – verkündet. Allerdings sind diese Veränderungen im bereits unterzeichneten Verteidigungsetat für das Finanzjahr 2019 nicht mit berücksichtigt worden.

Nun sollen die Mittel für die Aufstellung der Weltraumtruppen im Etat für 2020 verzeichnet sein. Allerdings haben mehrere Experten, darunter auch ehemalige führende Vertreter des Pentagons, bereits ihre Zweifel an der Zweckmäßigkeit der von Trump getroffenen Entscheidung geäußert, denn die Weltraumtruppen würden faktisch bereits seit mehreren Jahren im Bestand der US-Luftstreitkräfte und des Strategischen Kommandos der US-Streitkräfte (USSTRATCOM) agieren.

Gegenwärtig verbieten die internationalen Abkommen lediglich die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Weltall. Bislang hat jedoch kein einziges Land, das Zugang zu den Weltraumtechnologien besitzt, offiziell irgendwelche Waffen im Erdorbit stationiert.