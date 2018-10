Moskau schildert das schlimmste Szenario des Handelskrieges

Die Teilnehmer des laufenden G20-Finanzgipfels in Washington haben am Rande ihres Jahrestreffens unter Beteiligung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank-Gruppe auf Bali Handelskriege und Risiken für eine Verschlechterung der Situation in der Weltwirtschaft, insbesondere in den Entwicklungsländern, erörtert.