Dazu ruft Lugansk die Bewohner der von Kiew kontrollierten Donbass-Gebiete auf

Der Sprecher der Volksmiliz der selbsterklärten Volksrepublik Lugansk, Andrej Marotschko, hat am Sonntag die Bewohner des von Kiew kontrollierten Territoriums des Donbass dazu aufgerufen, die Stationierung ukrainischer Militärtechnik in den Ortschaften in der Nähe der Berührungslinie zu verhindern.