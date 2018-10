Ukrainischer Ex-Präsident weiß: So soll Kiews Außenpolitik aussehen

Der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko hat in einem Interview mit dem weißrussischen TV-Sender Belarus 1 erläutert, wie Kiew seiner Meinung nach die Außenpolitik gestalten soll. In erster Linie tritt er für eine Multi-Vektoren-Politik ein, darunter auch in Bezug auf die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland.