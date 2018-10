US-Angriffsschiff mit 3000 Mann an Bord im saudisch-blockierten Katar eingetroffen

Die USS Essex (LHD-2) ist am Sonntag in Doha eingetroffen, wie das katarische Verteidigungsministerium mitteilte. An Bord seien 3000 Mann, darunter 1600 Marineinfanteristen.

Nach katarischen Angaben ist der Besuch planmäßig und erfolgt im Rahmen der „Zusammenarbeit gegen den Terrorismus“. Zugleich sieht das Emirat darin ein Zeichen, dass die USA zum „Schutz der Freiheit der Handelsaktivitäten in der Region und der anliegenden Seewege“ stehen.

Im Streit um die mutmaßliche Ermordung des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi in Istanbul hat sich der Ton zwischen den USA und Saudi-Arabien in den letzten Tagen deutlich verschärft. US-Präsident Donald Trump stellte eine „schwere Strafe“ in Aussicht, sollten die saudischen Behörden in das Verschwinden des Regierungskritikers verwickelt seien. Saudi-Arabien drohte im Fall von Sanktionen mit Vergeltung.