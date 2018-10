US-Debakel in Syrien: „Assad hat gewonnen, Washington verloren” – National Interest

Die USA haben Syrien in einen liberalen und demokratischen Staat verwandeln wollen, aber die militärischen Ziele des US-Präsidenten Donald Trump sind „pure Fantasie“ geworden, schreibt Doug Bandow in einem Beitrag für die Zeitschrift „The National Interest“. Washington soll demnach seine Einmischung in die Angelegenheiten dieses Landes stoppen.