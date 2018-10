„Geheimpapier": Moskau soll Teheran bei Umgehung der US-Öl-Sanktionen helfen

Dieser Mechanismus soll von den Staatschefs Russlands, des Iran und der Türkei bei ihrem trilateralen Gipfeltreffen am 7. September in Teheran vereinbart worden sein. Wie die Verfasserin des Beitrags, Dana Weis, auf ihrer Twitter-Seite behauptet, soll der Iran sein Erdöl zunächst an russische Raffinerien am Kaspischen Meer liefern. Von dort aus solle es als russisches Erdöl auf den internationalen Markt kommen.

Die Journalistin behauptet, dieser Mechanismus könnte auch von den europäischen Ländern genutzt werden, die auf diese Weise den Atom-Deal mit dem Iran bewahren wollten.

© REUTERS / Khalid Al-Mousily Iran entwickelt Programm zur Förderung seiner Wirtschaft unter US-Sanktionen

Zuvor hatten die Mitgliedsländer der „Fünfergruppe“ – Großbritannien, Deutschland, Frankreich, China und Russland – sowie der Iran bei einem Ministertreffen am Rande der Uno eine Erklärung abgegeben, laut der die EU einen Finanzmechanismus für Verrechnungen mit dem Iran unter Umgehung der US-Sanktionen schaffen werde.

Der Iran und die internationalen Vermittlerländer Russland, USA, Großbritannien, China, Frankreich und Deutschland hatten am 14. Juli 2015 ein historisches Abkommen über die Beseitigung des langjährigen Problems um das iranische Nuklearprogramm erzielt. Es wurde ein gemeinsamer umfassender Aktionsplan beschlossen, mit dessen Umsetzung der Iran von den früher verhängten Wirtschafts- und Finanzsanktionen des UN-Sicherheitsrates, der USA und der EU befreit wurde.

© AP Photo / Vahid Salemi Mit diesem Trick will EU US-Sanktionen gegen Iran umschiffen – Medien

US-Präsident Donald Trump hat jedoch im Mai den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran angekündigt. Er gab auch die Wiederaufnahme aller Sanktionen gegen den Iran und gegen jene Länder bekannt, die mit dem Iran kooperieren. Die anderen Mitgliedsländer der „Sechsergruppe“ wandten sich gegen diesen Schritt der USA. Die verbliebenen Länder im Atom-Deal mit dem Iran erarbeiten nun Maßnahmen, die ihre Unternehmen gegen die US-Sanktionen schützen sollen.