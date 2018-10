Die verzweifelte Fehlersuche: „GroKo“-Politiker in Schockstarre

Einen Tag nach der Bayernwahl sind in Berlin alle Parteispitzen zusammengekommen, um das Ergebnis der Landtagswahl auszuwerten. Während diese Beratungen bei Grünen und AfD zu einem positiven Ergebnis führen dürften, wird bei Union und SPD Katerstimmung herrschen. Das belegt auch ein Blick in die sozialen Medien ...

Bereits am Wahlabend verkündete SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, seine Partei müsse ihren politischen Stil ändern. SPD-Chefin Andrea Nahles wollte sich am Sonntag noch nicht festlegen, was genau sich ändern müsse. Tief getroffen vom Verlust der Sozialdemokraten in Bayern waren aber beide. Nur 9,7 Prozent – eine Blamage.

Die Diskussion über eine neue politische Linie von SPD und Union hat sich längst in die sozialen Medien verlegt. Viele Bundestagsabgeordnete debattieren aktuell auf Twitter, ohne dabei mit Kritik zu sparen. Der Abgeordnete und FDP-Landesvorsitzende in Berlin, Christoph Meyer, schaut auf die Bundeshauptstadt:

​Und der CDU-Abgeordnete Kai Whittaker tritt noch einmal in Richtung Sozialdemokratie nach…

​Auch die AfD hat für den Zustand der SPD nur Spott und Häme übrig. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck twittert:

#Nahles spricht von einem "sehr schlechten Ergebnis für alle Volksparteien". Diese Einschätzung ist nur teilweise zutreffend. Mit 9,7% ist die SPD in Bayern keine Volkspartei!#SPDabwrackenhttps://t.co/Ykah4no863 — Andreas Bleck, MdB (@AndreasBleckMdB) 15 октября 2018 г.

​Und die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, wird sogar noch deutlicher:

+++Es ist Zeit für #Neuwahlen auf Bundesebene!+++

Die #Bayernwahl hat es deutlich gezeigt; die #LtwHessen wird es bestätigen: Die #Groko ist am Ende. SPD & CDU/CSU haben im Tandem abgewirtschaftet. Dafür gab es gestern die Quittung. Es ist deshalb Zeit für einen Neuanfang. #AfD pic.twitter.com/SNQuKrxY6C — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 15 октября 2018 г.

​Ja, warum hat eigentlich auch die CSU so viele Stimmen verloren? Der Unions-Abgeordnete Volker Ullrich hat da eine Theorie…

Die CSU hat rund 180.000 Stimmen an die AfD verloren. Aber eben auch etwa 180.000 an die Grünen (städtisches Umfeld) und rund 180.000 an die FW (ländlicher Raum). In der Mitte liegt also der primäre Dreh- und Angelpunkt, wieder erfolgreicher zu werden. — Volker Ullrich (@VolkerUllrich) 15 октября 2018 г.

​Das Wort des Tages bei Union und SPD lautet: Analyse. Die Fehlersuche ist in vielen Interviews der Spitzenpolitiker eine beliebte Floskel. Das geht der SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis zu weit:

Nach der #Bayernwahl: ich kann den Satz „Wir müssen analysiere“ nicht mehr hören. Wahlanalysen füllen seit Jahren ganze Regale! Wir müssen eine andere Politik machen! Wenn das mit der Spitze nicht geht, dann ohne. Die Partei gehört uns allen! — Hilde Mattheis (@HildeMattheis) 15 октября 2018 г.

​Der FDP-Politiker Frank Schäffler schaut ebenfalls kritisch auf die Aussagen der Unions- und SPD-Spitzen:

​Auf den Punkt bring es wohl die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier in ihrem Tweet:

Der politische Wecker dieser Republik hat in #Bayern sehr laut geklingelt. Ich habe ihn gehört. Es reicht nicht, #Politik besser zu erklären. Sie muss selbst erklärend sein #spd #bayernwahl #bayernwahl2018 — Leni Breymaier (@LeniBreymaier) 15 октября 2018 г.

​Doch sicher ist: In der SPD gibt es einen Richtungsstreit über den künftigen Weg. Der Vorsitzende der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, ebenfalls Bundestagsabgeordneter, schiebt den schwarzen Peter lieber der Union zu:

Thorsten Schäfer-Gümbel hat recht: „Die Ministerinnen und Minister der SPD machen gute und seriöse Arbeit. Wenn es Fehler gab, dann den, zu viel Geduld mit den Streithammeln von CDU und CSU gehabt zu haben. Wenn sich das nicht ändert, macht es keinen… https://t.co/eLeJykaeck — Sebastian Hartmann (@sebast_hartmann) 15 октября 2018 г.

​Ob es tatsächlich einen grundlegenden Politikwechsel im politischen Berlin geben wird, ist bisher allerdings nicht zu erkennen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden Union und SPD erst einmal die Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober abwarten, um keine weitere „Unruhe“ in die Parteien zu bringen. Spätestens danach wird der Streit in der GroKo aber erneut entflammen. Denn CSU, CDU und SPD treiben thematisch immer weiter auseinander. Die Wahl in Bayern dürfte diese Entwicklung noch weiter vorangetrieben haben.