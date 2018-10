Die Gründung eines Departments für die Zusammenarbeit mit der Ukraine im Kreml hat laut dem Pressesprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskow, die bereits vorhandene Struktur in Übereinstimmung mit der Realität gebracht.

„Die Situation wurde in Übereinstimmung damit gebracht, womit sich diese Verwaltung de-facto befasst hatte. De-facto war ein Department für Abchasien und Ossetien und das andere für die Fragen des Zusammenwirkens mit der Ukraine zuständig“, präzisierte er.

Die Gründung des Departments hatte zuvor der Direktor des Zentrums für politische Konjunktur, Alexej Tschesnakow, gemeldet.

Beziehungen Russland – Ukraine

Kiew nützt Donbass-Status-Gesetz für Druck auf Russland aus – Moskau

Der Dialog Moskaus und Kiews hat sich nach dem Staatsstreich in der Ukraine, der Rückkehr der Halbinsel Krim in den Bestand Russlands und dem Beginn der Konfrontation im Donbass verschlechtert.

Im Januar 2015 hat die Werchowna Rada eine Erklärung angenommen, in der Russland als „Aggressor-Land“ bezeichnet wird.

Kiew hatte Moskau mehrmals Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine, insbesondere die Beteiligung am Konflikt im Südosten des Landes, Spionage, Cyberattacken und sogar Lieferungen von ukrainischen Raketentriebwerken an Nordkorea vorgeworfen.

Russland weist die Vorwürfe zurück und nennt sie inakzeptabel. Moskau hatte mehrmals erklärt, dass Russland keine Seite des innenukrainischen Konfliktes sei und daran interessiert sei, dass Kiew seine politische und wirtschaftliche Krise überwindet.