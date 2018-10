„Moskau wird Nato-Dominanz in Arktis nie zulassen“ – russischer Politiker

Ein niederländischer General hat Russland am Montag vorgeworfen, es würde die Nato während ihrer Manöver in der Arktis provozieren. Laut dem russischen Politiker Franz Klintzewitsch ist jedoch die scharfe Aufmerksamkeit Moskaus auf die Militärübungen der Allianz absolut berechtigt, weil es die Nato-Dominanz in dieser Region nie zulassen wolle.