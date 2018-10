Putin und as-Sisi geben gemeinsame Pressekonferenz in Sotschi – VIDEO

Am Mittwoch, dem 17. Oktober, geben der russische Präsident Wladimir Putin und sein ägyptischer Amtskollege Abdel Fattah as-Sisi eine gemeinsame Erklärung in Sotschi ab. Auf der Tagesordnung stehen die syrische Frage, die Situation in Libyen und im Jemen sowie der palästinisch-israelische Konflikt.